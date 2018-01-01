Стало відомо, коли США оголосять нові санкції проти Росії

У США поки що не розкривають кількість росіян, які можуть підпасти під новій санкції

Доповідь адміністрації США про нові санкції щодо Росії буде підготовлена до 29 січня, але поки рано говорити про кількість росіян, які підпадуть під ці санкції. Про це повідомив у вівторок ТАСС посол США в Росії Джон Хантсман. «Зараз у нас є дата 29 січня (до якої буде підготовлена доповідь в рамках закону «Про протидію противникам



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У США поки що не розкривають кількість росіян, які можуть підпасти під новій санкції

Доповідь адміністрації США про нові санкції щодо Росії буде підготовлена до 29 січня, але поки рано говорити про кількість росіян, які підпадуть під ці санкції. Про це повідомив у вівторок ТАСС посол США в Росії Джон Хантсман.

«Зараз у нас є дата 29 січня (до якої буде підготовлена доповідь в рамках закону «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій», CAATSA. – Ред.)», - сказав дипломат.

«Зараз про це ще зарано говорити», - зазначив він, відповідаючи на питання про кількість росіян, які можуть підпасти на нові американські санкції.

При цьому Хантсман пояснив, що розробники доповіді намагаються врахувати те, «як нові санкції відіб'ються на російсько-американських відносинах не тільки в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі».

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що до кінця січня мають з'явитися дві антиросійських доповіді адміністрації президента США в рамках виконання CAATSA.

Як повідомлялося, великі російські бізнесмени ведуть перемовини з представниками міністерства фінансів і Держдепу США з проханням не включати їх до санкційного списку.