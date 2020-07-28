Стало відомо, куди пішли 55 млрд грн траншу МВФ



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Заяви топ-чиновників про те, що кошти МВФ підуть на пенсії або боротьбу з коронавірусом, виявилися піаром

12 червня Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу від Міжнародного валютного фонду. Журналісти Bihus.Info перевірили заяви українських топ-посадовців про те, що ці кошти підуть на подолання пандемії коронавірусу, виплату пенсій і зарплат. Насправді, їх витратили переважно на погашення зовнішніх і внутрішніх запозичень.

«Сьогодні Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів. Ці кошти підуть напряму в бюджет, щоб уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи», - заявив 12 червня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Кошти від МВФ, надійшовши в держбюджет, допоможуть державі з подоланням коронавірусу та забезпеченням макрофінансової стабільності», - колишній голова НБУ Яків Смолій.

«Ми бачимо можливість, отримавши кошти МВФ, профінансувати дефіцит бюджету, який, я нагадаю, складає, близько 8% ВВП, і ці кошти вони підуть в тому числі на виплату пенсій, виплату заробітних плат, виплату лікарям заробітних плат, на виплату коштів соціально незахищеній категорії громадян», - Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Bihus.Info направили запит до Державної казначейської служби, куди надходять кошти від зовнішніх та внутрішніх запозичень, із запитаннями, яка сума надійшла на рахунки від першого траншу в рамках нової програми stand-by від МВФ та як використовували ці кошти.

Згідно з офіційною відповіддю, на валютний рахунок, відкритий на ім’я Казначейства у Нацбанку, 12 червня 2020 року зараховано кошти МВФ в обсязі, що еквівалентний 1,5 млрд СПЗ (спеціальні права запозичення) або трохи більше 55 млрд гривень.

Перші п’ять днів ці кошти лишалися на рахунках Казначейства, а з 17 червня їх почали витрачати.

Зокрема, за період з 17.06.2020 по 24.07.2020 з валютного рахунку Казначейства переказали:

806 574 739,06 USD (доларів США);

1 004 958 085,08 EUR (євро);

411 472 344,00 JPY (японських єн);

109 227 900,74 GBP (англ.фунтів стерлігів);

3 912 592 679,54 CNY (китайських юаней).

Більшість платежів спрямували на погашення зовнішніх боргів. Наприклад, 17 червня 411 млн єн повернули Японському банку міжнародного співробітництва. 26 червня 195 млн євро перераховано для погашення держборгу за попереднім кредитом МВФ, 6 млн євро пішли на обслуговування боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ще 6 млн євро сплатили в якості відсотків за кредит перед Deutsche Bank AG, London Branch. 3 липня 601 млн євро пішов на погашення та обслуговування боргу відповідно до Кредитної угоди з Європейським Союзом. 15 липня близько 50 млн доларів було направлено на погашення та обслуговування боргу перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Понад 67 млн євро витратили на обслуговування облігацій зовнішніх державних позик (ОЗДП) 2019 року.

Отримані в рамках траншу китайські юані (3 912 592 679,54 CNY) та англійські фунти стерлінги (109 227 900,74 GBP) витрачені на погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) 2019-2020 року.

Більш детальну інформацію можна переглянути в документах:

Отже, заяви деяких топ-чиновників України про те, що кошти МВФ підуть на пенсії, виплати лікарям або ж боротьбу з коронавірусом, виявилися піаром, не підтвердженим дійсністю. Протягом місяця після надходження траншу МВФ ці кошти не витрачали на перелічені цілі – все, що виділялося, йшло на погашення зовнішніх та внутрішніх боргів.

Також зазначимо, що ці кошти були взяті не тільки зі свіжого траншу від МВФ, а й з урахуванням залишку інших коштів.

Джерело: Bihus.info