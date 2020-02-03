Скільки українців готові продати свої земельні паї? «Слуга народу» оприлюднив цифри



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У селі земля асоціюється з надією, яку будуть продавати в останню чергу

В Україні не дуже багато людей готові продати своїх паї після відкриття ринку землі. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі Микола Сольський в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо спробувати спрогнозувати, скільки людей будуть готові продавати землю, то це не так багато. В сусідніх країнах, які теж проходили розпаювання, продають десь 3% первинних власників на рік. У нас, за опитуваннями, близько 7% готові продати», - сказав він.

За його словами, це пов’язано з тим, що в селі земля асоціюється з надією, яку будуть продавати в останню чергу. «Селяни не будуть поспішати. Фермери ж, які зараз обробляють землю, цілком витягнуть її купівлю. Підприємству, яке обробляє тисячу гектарів, потрібно 30–50 га купити в рік. Це по ціні – половина хорошого трактора. Тобто я не бачу критичних загроз», - зазначив Сольський.

Він також повідомив, що після відкриття ринку землею комунальних та державних підприємств будуть розпоряджатися місцеві громади – вони будуть вирішувати, чи здавати в оренду, чи продавати. «Втім є ідея обмежити кількість землі, яку громади можуть продати в рік, 10% і тільки якщо за це рішення проголосують не менше двох третин обраних депутатів місцевої громади», - розповів нардеп.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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