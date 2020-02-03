Разумков о дев’ятій вечора збирає голів фракцій на нараду



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Спікер парламенту збирає робочу нараду за участю уряду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков увечері 3 лютого збирає голів парламентських фракцій на нараду.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», про це спікер парламенту оголосив під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, відповідаючи на прохання голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Я пропоную сьогодні на 9 годину ввечері можемо зібратися... Тому що до цього часу графік розписаний, я думаю, що у всіх. Якщо немає заперечень, о 21-й запрошую до себе голів фракцій, співголів фракцій. І з аналогічною пропозицією звертаюся до представників Кабінету міністрів», - сказав Разумков.

Спікер також попросив дізнатися, чи буде можливість у прем'єр-міністра Олексія Гончарука долучитися до наради.

Разумков додав, що це робоча нарада в кабінеті голови Ради «без піар-складової».

Нагадаємо, напередодні депутатка Верховної Ради, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виставила оголошення щодо продажу партії президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» на своїй сторінці в Facebook. «У мене є оголошення: Продаються слуги народу. Особливої породи: без мізків і совісті. Ціна символічна», – написала вона і пояснила, що виручені кошти не зможуть погасити зовнішні борги України, проте така угода позбавить країну від «Зе-невігластва» і «Зе-цинізму».

Так Тимошенко прокоментувала висловлювання депутата від партії «Слуга народу» Євгена Брагара, який порадив літній українці продати собаку елітної породи, щоб оплатити борги за комунальні послуги. Такий «порада» пролунала у відповідь на питання, як прожити на пенсію в розмірі двох тисяч гривень.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» потролили «слугу народу» Брагара: продавати собак не треба.

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