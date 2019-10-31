Стало відомо, про що Зеленський розмовляв із Меркель



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Володимир Зеленський та Ангела Меркель вже вшосте поспілкувалися

Лідери держав, зокрема, обговорили підготовку до зустрічі у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Лідери держав обговорили підготовку до зустрічі у «нормандському форматі».

Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Президент України також поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі, відзначивши важливість позиції ФРН на підтримку нашої країни.

«Ангела Меркель висловила підтримку зусиль України, спрямованих на встановлення миру на Донбасі, та привітала прогрес, досягнутий у питанні розведення сил і засобів у Золотому. Обговорювалися перспективи розведення поблизу Петрівського – після закінчення семи днів тиші», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання транзиту російського газу територією України, зокрема у зв’язку з тристоронніми газовими консультаціями Україна – ЄС – РФ, що відбулися 28 жовтня у Брюсселі.

«Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення взаємодії у цьому напрямі», - резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, у середу ввечері Зеленський і Меркель вшосте поспілкувалися по телефону.

Декілька днів тому канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін в телефонній розмові обговорили питання транзиту російського газу в ЄС через територію України після 2019 року.