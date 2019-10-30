Глава МЗС Литви анонсував візит Зеленського у Вільнюс
Очільник МЗС Литви розповів, що обговорив із Зеленським двостороннє економічне співробітництво, та майбутній листопадовий візит українського президента до Вільнюса
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який зустрівся у вівторок з президентом України, заявив, що обговорив із Зеленським його листопадовий візит до Вільнюса.
Лінкявічюс зустрівся з президентом України в Маріуполі після відвідин зруйнованого війною приморського селища Широкино в Донецькій області.
Глава МЗС Литви розповів, що обговорив із Володимиром Зеленським двостороннє економічне співробітництво, майбутній листопадовий візит українського президента до Вільнюса і заплановану на наступний рік в Литві конференцію щодо реформ в Україні.
Зустріч Лінкявічюса з Зеленським відбулася відразу після того, як українська армія повідомила про початок розведення військ біля Золотого.
«Багато емоцій, оскільки відведення сил викликає і протести. Президент Зеленський щиро сподівається реалізувати миротворчий план, оскільки кожен день йдуть дії, продовжують гинути люди. Планується шукати етапи виходу з цієї ситуації», - сказав Лінкявічюс BNS в телефонному інтерв'ю з України.
«Президент сказав, що стурбований тим, аби все відбувалося злагоджено, щоб люди правильно зрозуміли. Він сподівається, що це послужить подальшим етап пошуку угоди», - додав глава литовського МЗС.
До слова, Зеленський у Маріуполі назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму.