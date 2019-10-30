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    Політика

    Глава МЗС Литви анонсував візит Зеленського у Вільнюс

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    Президент України збирається приїхати у Литву - Глава МЗС Литви анонсував візит Зеленського у Вільнюс
    Президент України збирається приїхати у Литву

    Очільник МЗС Литви розповів, що обговорив із Зеленським двостороннє економічне співробітництво, та майбутній листопадовий візит українського президента до Вільнюса

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який зустрівся у вівторок з президентом України, заявив, що обговорив із Зеленським його листопадовий візит до Вільнюса.

    Про це повідомляє Delfi.

    Лінкявічюс зустрівся з президентом України в Маріуполі після відвідин зруйнованого війною приморського селища Широкино в Донецькій області.

    Глава МЗС Литви розповів, що обговорив із Володимиром Зеленським двостороннє економічне співробітництво, майбутній листопадовий візит українського президента до Вільнюса і заплановану на наступний рік в Литві конференцію щодо реформ в Україні.

    Зустріч Лінкявічюса з Зеленським відбулася відразу після того, як українська армія повідомила про початок розведення військ біля Золотого.

    «Багато емоцій, оскільки відведення сил викликає і протести. Президент Зеленський щиро сподівається реалізувати миротворчий план, оскільки кожен день йдуть дії, продовжують гинути люди. Планується шукати етапи виходу з цієї ситуації», - сказав Лінкявічюс BNS в телефонному інтерв'ю з України.

    «Президент сказав, що стурбований тим, аби все відбувалося злагоджено, щоб люди правильно зрозуміли. Він сподівається, що це послужить подальшим етап пошуку угоди», - додав глава литовського МЗС.

    До слова, Зеленський у Маріуполі назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму.

    МЗС Донбас міністр політика Литва Володимир Зеленський Україна розведення військ на Донбасі президент
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