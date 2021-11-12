Стало відомо, що буде з цінами на свинину у найближчі тижні

В останні місяці ціни на свинину в Україні більш стабільні, у порівнянні з іншими різновидами м'яса

Незабаром на роздрібні ціни має вплинути ситуація на ринку живця

Попри те, що ціни закупівлі свиней забійних кондицій протягом минулого місяця знизилися на кілька відсотків, роздрібна ціна на свинину на споживчому ринку на зменшилася, а у деяких випадках навіть зросла. Про це повідомляє agronews.ua.

За результатами моніторингу цін на ринку живця та у національних торгових мережах, проведеного Асоціацією «Свинарі України» ціни на свиней забійних кондицій зменшилися на 2,2% чи 1,1 грн/кг порівняно з вересневим показником, склавши 47,6 грн/кг. Водночас охолоджена свинина на полицях супермаркетів навіть «додала» в ціні пів відсотка. Так, якщо у вересні кілограм свинини в середньому коштував 131,4 грн/кг, то у жовтні середня роздрібна ціна опустилася нижче позначки 132 грн/кг лише у кінці місяця. При цьому цінова динаміка різних товарних позицій не була однорідною. Зокрема, якщо основна «шашлична» позиція – ошийок – подешевшала на 1,7% проти його середньої ціни у вересні, то лопатка і стегно навпаки зросли в ціні на 2,1% чи 5,1%, відповідно.

«Зміна цін на свинину в мережах роздрібної торгівлі традиційно відстає від цінових коливань на ринку живця на тиждень-два. Тож якщо поступове зниження котирувань на живець свиней забійних кондицій почалося у другій половині жовтня, то роздрібна торгівля мала б відреагувати на це лише у кінці місяця,» – коментують в аналітичному відділі профільної асоціації.

Профільні аналітики також зазначають, що середні роздрібні ціни інших видів м’яса у жовтні підвищилися порівняно з вересневими. Так, за результатами моніторингу цін на полицях супермаркетів, кілограм курятини подорожчав на 1,9%, яловичини – на 6,2%, індички – на 2,6% порівняно з вереснем.

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