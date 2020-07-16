Українську мову атакує «п’ята колона» Кремля - Порошенко



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Петро Порошенко виступив на мітингу на захист державної мови Фото: Європейська Солідарність

Петро Порошенко попередив: спроби реваншу не пройдуть

«П’ята колона» Кремля намагається розхитати підвалини української державності і атакує державну мову. Про це під час акції проти русифікації освіти на площі Конституції біля Верховної Ради заявив п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він привітав всіх з річницею Декларації про державний суверенітет України і подякував за активну проукраїнську позицію.

Порошенко зазначив, що Декларація про державний суверенітет - це не просто нормативний законодавчий акт, «це дорожня карта геополітичної катастрофи Путіна ХХ сторіччя, це дзвони руйнації Радянського Союзу і дзвони відновлення державності України».

«П’ята колона» Кремля, представники якої засіли в тому числі в цій залі, також дуже добре розуміються на символізмі. Саме тому сьогодні Путін їде до окупованого Криму. Саме тому сьогодні вони – представники цієї «п’ятої колони», дивної антиукраїнської коаліції «Слуг народу» і ОПЗЖ, – спробували поставити закон про скасування української мови. І лише рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій. Я вітаю вас з цим першим кроком до нашої перемоги», – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що за 14 місяців нинішня влада зазнала краху і показала своє справжнє обличчя. «Що треба робити на їхню думку, коли відбулася ця катастрофа у всіх напрямках? Треба витягати з-під сукна мовне питання. Треба знову продемонструвати вірність і відданість своїм замовникам з Кремля», – наголосив Порошенко.

Він подякував народним депутатам з минулого скликання Верховної Ради, які стали авторами Закону про мову. «Це справа мого життя, і я пишаюся, що цей закон підписав п’ятий президент України Петро Порошенко. Я хочу наголосити, що ми навмисно це зробили після виборів для того, щоб не дати політизувати державницьке питання української мови», – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що спроби реваншу, які відбуваються за політичної волі Зеленського у коаліції з прокремлівськими політичними силами, не пройдуть.

«Політичну волю для цієї спроби реваншу дали дві політичні сили: перший – це Володимир Зеленський. Він неодноразово на своїх пресконференціях і на своїх відосиках обіцяв реванш, обіцяв переглянути закон про українську мову, виконуючи побажання своїх партнерів по коаліції з прокремлівських ОПЗЖ. Ми з вами не дамо це зробити і точно це зупинимо», – застеріг Порошенко.

«Попереду ще багато роботи, але фундамент у вигляді армії, фундамент у вигляді мови, фундамент у вигляді віри та церкви нами з вами вже збудований, і ми його захищаємо… Заважає мова – геть до Ростова! Це дуже добре чути і на Грушевського, і на Банковій. Треба буде – ще раз нагадаємо. Перемога точно буде за нами», – наголосив Порошенко.

Як відомо, 16 липня під стінами Верховної Ради проходить мітинг на захист української мови.

Спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Втім, акцію вирішили провести 16 липня – у річницю вступу в дію закону про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».