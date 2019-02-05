Стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2019



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Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме до 25 березня

Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів

5 лютого в Україні розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«В Україні очікують близько 332 тисяч учасників тестування, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: це випускники шкіл, учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років», - заявили в центрі.

Зазначається, що абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме до 25 березня.

Раніше в Україні завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Всього в пробному незалежному тестуванні візьме участь 167 803 особи.

Міністерство освіти і науки України нагадало, що учні 9 класів, як і в попередні роки, в 2019 році складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у письмовій формі, а не у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).