Кремль відмовляється обмінювати захисників «Азовсталі» на кума Путіна
Москва наголошує, що Медведчук не є військовим
У Кремлі не розглядають можливості обміну затриманого в Україні нардепа і кума російського диктатора Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
«Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на «Азовсталі», там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни», – сказав він журналістам.
Як відомо, 23 травня Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував. У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Нагадаємо, що «Червоний хрест» не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі».
Тим часом окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».
Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.
19 травня «Червоний хрест» відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».
Напередодні Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти.