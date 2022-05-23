Кремль відмовляється обмінювати захисників «Азовсталі» на кума Путіна

У Кремлі не підтримали ідею обміну Віктора Медведчука, який сьогодні почав свідчити проти п'ятого президента Петра Порошенка

Москва наголошує, що Медведчук не є військовим

У Кремлі не розглядають можливості обміну затриманого в Україні нардепа і кума російського диктатора Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

«Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на «Азовсталі», там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни», – сказав він журналістам.

Як відомо, 23 травня Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував. У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, що «Червоний хрест» не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі».

Тим часом окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

19 травня «Червоний хрест» відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

Напередодні Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти.