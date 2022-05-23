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    Кримінал

    Кремль відмовляється обмінювати захисників «Азовсталі» на кума Путіна

    У Кремлі не підтримали ідею обміну Віктора Медведчука, який сьогодні почав свідчити проти п'ятого президента Петра Порошенка&nbsp; - Кремль відмовляється обмінювати захисників «Азовсталі» на кума Путіна
    У Кремлі не підтримали ідею обміну Віктора Медведчука, який сьогодні почав свідчити проти п'ятого президента Петра Порошенка 
    фото: СБУ

    Москва наголошує, що Медведчук не є військовим

    У Кремлі не розглядають можливості обміну затриманого в Україні нардепа і кума російського диктатора Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

    «Ми вже говорили, що Медведчук є громадянином України, і він не є військовим. У випадку осіб, які здалися в полон на «Азовсталі», там йдеться про військових та членів націоналістичних формувань, тому це зовсім різні категорії осіб, і тут навряд чи можна говорити про якісь обміни», – сказав він журналістам.

    Як відомо, 23 травня Медведчук почав свідчити проти Порошенка. Адвокат експрезидента вже відреагував. У 2021 році Медведчуку було оголошено кілька підозр. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

    Нагадаємо, що «Червоний хрест» не оприлюднюватиме дані про полонених з «Азовсталі».

    Тим часом окупанти звинуватили ОБСЄ у «співпраці» з українською армією на «Азовсталі».

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    19 травня «Червоний хрест» відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

    Напередодні Росія заговорила про обмін азовців: депутат Держдуми озвучив варіанти.

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    Теги: Маріуполь росія Віктор Медведчук окупанти депутат війна полон обмін полоненими Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    Кремль відмовляється обмінювати захисників «Азовсталі» на кума Путіна