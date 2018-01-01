Статуя Свободи в Нью-Йорку знову відкрита для відвідування

Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про відновлення роботи музейного комплексу, до якого входять Статуя Свободи і остров Елліс. Про це Куомо написав в своєму Twitter. «Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс», - написав він. New York State will reopen the Statue of Liberty and Ellis Island. We will



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про відновлення роботи музейного комплексу, до якого входять Статуя Свободи і остров Елліс.

Про це Куомо написав в своєму Twitter.

«Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс», - написав він.

New York State will reopen the Statue of Liberty and Ellis Island. We will not stand by as this symbol of freedom and opportunity goes dark. pic.twitter.com/s73nTc8ipK — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 21 січня 2018 р.

Куомо також додав, що монумент має велике значення для жителів штату.

«Парк є символом Нью-Йорка і наших цінностей», - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, у США острів Елліс і статую Свободи закрили «до подальшого повідомлення» через відсутність федерального фінансування.

Уряд США 20 січня призупиняє роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.