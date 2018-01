Статуя Свободи в Нью-Йорку знову відкрита для відвідування

Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про відновлення роботи музейного комплексу, до якого входять Статуя Свободи і остров Елліс.

Про це Куомо написав в своєму Twitter.

«Штат Нью-Йорк знову відкриє Статую Свободи і острів Елліс», - написав він.

New York State will reopen the Statue of Liberty and Ellis Island. We will not stand by as this symbol of freedom and opportunity goes dark. pic.twitter.com/s73nTc8ipK