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    Американський «шатдаун»: Cтатую Свободи закрили для відвідування

    Статую Свободи закрито через відсутність асигнувань
    У США острів Елліс і статую Свободи закрили «до подальшого повідомлення» через відсутність федерального фінансування. Про це повідомляється в офіційному Twitter комплексу. «Статуя Свободи та острів Елліс закрито через відсутність асигнувань. Рішення набуває чинності зараз і діятиме до подальших повідомлень», — йдеться
    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка
    Закрита Статуя Свободи
    Фото: @ambiej
    Закрита Статуя Свободи

    Статую Свободи закрито через відсутність асигнувань

    У США острів Елліс і статую Свободи закрили «до подальшого повідомлення» через відсутність федерального фінансування. Про це повідомляється в офіційному Twitter комплексу.

    «Статуя Свободи та острів Елліс закрито через відсутність асигнувань. Рішення набуває чинності зараз і діятиме до подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні.

    На сайті комплексу також зазначають, що вже придбані квитки можна повернути.

    Уряд США 20 січня призупиняє роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

    Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

    Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

    Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

    Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.

    Джерело: Громадське

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