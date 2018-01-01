Американський «шатдаун»: Cтатую Свободи закрили для відвідування

Статую Свободи закрито через відсутність асигнувань

У США острів Елліс і статую Свободи закрили «до подальшого повідомлення» через відсутність федерального фінансування. Про це повідомляється в офіційному Twitter комплексу. «Статуя Свободи та острів Елліс закрито через відсутність асигнувань. Рішення набуває чинності зараз і діятиме до подальших повідомлень», — йдеться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @ambiej Закрита Статуя Свободи

Статую Свободи закрито через відсутність асигнувань

У США острів Елліс і статую Свободи закрили «до подальшого повідомлення» через відсутність федерального фінансування. Про це повідомляється в офіційному Twitter комплексу.

«Статуя Свободи та острів Елліс закрито через відсутність асигнувань. Рішення набуває чинності зараз і діятиме до подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні.

На сайті комплексу також зазначають, що вже придбані квитки можна повернути.

Уряд США 20 січня призупиняє роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.

Джерело: Громадське