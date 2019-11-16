Став відомий стан поранених через нові вибухи у Балаклії



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Нові вибухи на військових складах у Балаклії забрали життя двох людей Фото: UA: Харків

Четверо з п’яти поранених перебувають у лікарнях, один від шпиталізації відмовився

Пораненим надається фахова медична допомога. Про це ідеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у Facebook.

«Пораненим надається фахова медична допомога. Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє — у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився», — написали на сторінці Генштабу.

Як повідомлялося, військова прокуратура Харківського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Вибухи, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.