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    Став відомий стан поранених через нові вибухи у Балаклії

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    Нові вибухи на військових складах у Балаклії забрали життя двох людей - Став відомий стан поранених через нові вибухи у Балаклії
    Нові вибухи на військових складах у Балаклії забрали життя двох людей
    Фото: UA: Харків

    Четверо з п’яти поранених перебувають у лікарнях, один від шпиталізації відмовився

    Пораненим надається фахова медична допомога. Про це ідеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у Facebook.

    «Пораненим надається фахова медична допомога. Двоє військовослужбовців перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє — у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився», — написали на сторінці Генштабу.

    Як повідомлялося, військова прокуратура Харківського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Вибухи, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

    Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

    Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

    прокуратура Facebook військова прокуратура
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