Сьогодні в Раді презентують проєкт Держбюджету-2020



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Проєкт Держбюджету представить міністр фінансів Оксана Маркарова

На засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 20 вересня, буде презентовано проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Проєкт Держбюджету на початку засідання представить міністр фінансів Оксана Маркарова.

Після цього парламентарії планують включити в порядок денний сесії президентський законопроєкт №2116 «Про внесення змін до закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань», а також альтернативний йому - №2116-1 авторства народних депутатів від фракції «Голос».

Крім того, депутати планують ухвалити рішення по законопроєктах №1224 «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період», №1225 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб», №1227 щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби, №1231 «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», №1230 щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Також низка законопроєктів заплановані до розгляду в другому читанні. Це, зокрема, проєкт №1085-1 щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, №1053-1 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

У другому читанні планується розглянути законопроєкт №1058 «Про внесення змін до закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні» та президентський проєкт №1011 щодо організації оборони держави.