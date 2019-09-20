Про що говорять цифри у проєкті Держбюджету-2020? Думка експерта трансляція



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Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики Фото Станіслава Груздєва, Главком

Експерт розповів про вплив бюджету ЗСУ на зовнішньополітичну стратегію України

Сьогодні, 20 вересня, Інститут світової політики проводить пресконференцію на тему: «Проект бюджету ЗСУ на 2020 рік - що показують цифри?»

У пресцентрі Главкома Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, проаналізував наступні питання:

основні показники проекту бюджету ЗСУ на 2020 рік;

вплив бюджету ЗСУ на зовнішньополітичну стратегію України.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів Оксана Маркарова представляє нардепам проєкт Держбюджету-2020.

Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 15 вересня вже надійшов у Верховну Раду.

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.