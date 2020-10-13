Степанов повідомив, скільки масок та рукавичок залишилося у лікарнях



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Станом на ранок 13 жовтня в Україні зайняті 21 277 ліжок для хворих на коронавірус

Медзаклади забезпечені засобами індивідуального захисту на два-три місяці

Лікарні забезпечені засобами індивідуального захисту на два-три місяці. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«У визначених для лікування Covid-19 медзакладах за всіма без винятку засобами індивідуального захисту в усій країні залишки на 75-92 доби. Це костюми, рукавички, маски, респіратори – за кожним залишки не менше ніж на два місяці», – сказав Степанов.

За його словами, станом на ранок 13 жовтня в Україні зайняті 21 277 ліжок для хворих на коронавірус.

Міністр додав, що максимальна кількість ліжок в Україні – 52 тисячі, в обіг введені 34 154 ліжка, ще 6,5 тисяч ліжок готові до введення в обіг.

Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.

До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня

Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.