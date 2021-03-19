Зеленський: місцева влада має запровадити виплати через карантин, а держава їх подвоїть

Володимир Зеленський: Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати й місцева влада

Президент записав звернення щодо посилення карантину в окремих регіонах

Президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо місцева влада виплачуватиме громадянам та бізнесу матеріальну допомогу через жорсткий карантин, держава її подвоїть.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні після засідання РНБО.

«У січні цього року, паралельно із запровадженням локдауну в Україні, за моїм дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки: це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація з часткового безробіття, податкові канікули та низка інших стимулів.

Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мала б подумати й місцева влада. Та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки. Підтримки тих категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої червоної зони.

Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб уже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі», – сказав глава держави.

За словами президента, для того щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне – швидким, воно має відбуватися завдяки порталу й додатку «Дія», які уже успішно показали себе на національному рівні в січні цього року.

«Окрім того, я прошу Верховну Раду України бути готовою в максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду. Укотре закликаю всіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян – бути пильними, дотримуватись заходів безпеки. Берегти себе. Своїх близьких. Та нашу Україну. Всім 36 і 6!», – резюмував президент.

Зазначимо, РНБО готує засідання щодо локдауну в Україні.

Сьогодні стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення жорсткого карантину в столиці з 20 березня по 9 квітня. Будуть закриті ТРЦ, кінотеатри, магазини, крім продуктових, аптек, зоотоварів, і побутових товарів, заборонено проведення масових і релігійних заходів, спортивних заходів з глядачами, а заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос. Школи переходять на дистанційне навчання, дитсадки працюють у звичайному режимі. Роботу транспорту не припинятимуть.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.