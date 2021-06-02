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    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети

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    Ретельне дослідження ландшафту планети Марс триває - Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Ретельне дослідження ландшафту планети Марс триває
    Фото з відкритих джерел

    Найяскравішою є світлина пагорбу Санта Круз

    Ровер Perseverance вже 100 марсіанських днів збирає інформацію про Червону планету. Про це інформує ВВС.

    Він займається пошуками ознак життя на Марсі, вивчає геологію і особливості клімату.

    Марсохід перебуває на червоній планеті з 18 лютого. Відтоді він зафіксував для землян дуже цікаві фотографії.

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    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети
    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети

    Селфі марсохода у «компанії» коптера Ingenuity. Насправді це 62 окремі фотографії, які зібрали воєдино вже у NASA. Фотографії зробили 6 квітня.

    Марсохід сфотографував Санта Круз - пагорб за 2,5 кілометра від марсохода. Він знаходиться в кратері Єзеро.

    Додамо, що перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.

    Теги: земля космос наука
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    Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети