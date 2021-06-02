Сто днів на Марсі: мережу вразили видовищні фото Червоної планети

Найяскравішою є світлина пагорбу Санта Круз

Ровер Perseverance вже 100 марсіанських днів збирає інформацію про Червону планету. Про це інформує ВВС.

Він займається пошуками ознак життя на Марсі, вивчає геологію і особливості клімату.

Марсохід перебуває на червоній планеті з 18 лютого. Відтоді він зафіксував для землян дуже цікаві фотографії.

Селфі марсохода у «компанії» коптера Ingenuity. Насправді це 62 окремі фотографії, які зібрали воєдино вже у NASA. Фотографії зробили 6 квітня.

Марсохід сфотографував Санта Круз - пагорб за 2,5 кілометра від марсохода. Він знаходиться в кратері Єзеро.

Додамо, що перший китайський марсохід Zhurong успішно прибув на поверхню Марсу 15 травня, а тепер взявся до вивчення планети.