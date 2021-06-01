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    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі

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    Центральною композицією зображення стала мерехтлива смуга з зірок, що йде до центру галактики, де розташована гігантська чорна діра - Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі

    Центральною композицією зображення стала мерехтлива смуга з зірок, що йде до центру галактики, де розташована гігантська чорна діра

    Фото: Сapturetheatlas

    Ідея конкурсу полягає в спробі зафіксувати красу Чумацького Шляху на тлі земного ландшафту, не вдаючись до спеціалізованих редакторів

    Оголошені підсумки щорічного конкурсу найкращих фотографій Чумацького Шляху. На десятках знімків з усіх куточків Землі, розміщених на сайті Capture the Atlas, можна оцінити красу мільйонів зірок і планет, невидимих неозброєним оком.

    При погляді на більшість кадрів можна вирішити, що це просто комп’ютерна графіка. Але це, звичайно ж, не так. За словами авторів сайту Capture the Atlas, багато людей навіть не підозрюють, наскільки красивим може бути Чумацький Шлях.

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    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі
    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі

    Завдяки чудовим кадрам перед глядачами постає новий світ з незвичайними відтінками та формами.

    Ідея конкурсу полягає в спробі зафіксувати красу Чумацького Шляху на тлі земного ландшафту, не використовуючи спеціалізовані редактори або інші хитрощі. На представлених зображеннях можна побачити романтику Дикого Заходу, незнайомі пейзажі австралійської глибинки, льодовики, що пролітають повз, вулкани, гори, пляжі та багато іншого. Центральною композицією зображення стала мерехтлива смуга з зірок, що йде до центру галактики, де розташована гігантська чорна діра.

    Додамо, що 1 червня виповнюється 95 років від дня народження відомої американської кіноактриси, секс-символу 1950-х років, співачки та моделі Мерилін Монро.

    Теги: фотограф конкурс космос
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    Вражаючі фото Чумацького Шляху розмістили в мережі