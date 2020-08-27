Стрілянина на Харківщині: кількість постраждалих зросла



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За даними прокуратури, всі потерпілі отримали забої та вогнепальні поранення кінцівок

В результаті стрілянини поблизу Люботина у Харківській області постраждало четверо осіб. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, всі потерпілі отримали забої та вогнепальні поранення кінцівок.

Попередньо з'ясовано, що на автодорозі Київ-Харків декілька автомобілів наздогнали мікроавтобус та зупинили його, після чого нападники через розбите вікно почали стріляти з пістолета гумовими кулями.

Правоохоронці затримали 14 підозрюваних у причетності до нападу. За фактом інциденту порушили справи за ч. 2 ст. 15, пп. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Автомобілі, на яких рухалися нападники, знайшли на АЗС біля Краснограда.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.