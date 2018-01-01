Суд арештував транспортні засоби соратника Саакашвілі

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування

Печерський райсуд Києва арештував майно, яке належить члену партії «Рух нових сил» і соратнику Саакашвілі Северіону Дангадзе. Про це «Главкому» стало відомо з винесених у січні ухвал судді Лариси Цокол. Під арештом опинилися автомобіль Lexus LS 430, 2003 року випуску, мотоцикл, 2007 року випуску та банківська картка



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Северіон Дангадзе

Дангадзе оголосили про підозру у державній зраді та співробітництві з членами організованого злочинного угрупування

Печерський райсуд Києва арештував майно, яке належить члену партії «Рух нових сил» і соратнику Саакашвілі Северіону Дангадзе.

Про це «Главкому» стало відомо з винесених у січні ухвал судді Лариси Цокол.

Під арештом опинилися автомобіль Lexus LS 430, 2003 року випуску, мотоцикл, 2007 року випуску та банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» разом із рахунком. Таким чином, Дангадзе позбавлено права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Водночас, за даними реєстру МВС, у власності соратника Саакашвілі знаходиться BMW, 2007 року випуску і два Lexus, 2004 та 2005 років випуску.

Відомості реєстрів МВС

У клопотаннях Генпрокуратури, зазначено, що Дангадзе і колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вступили у змову з представниками екс-президента Віктора Януковича, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення. Зокрема, ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Прокуратура оголосила підозру Дангадзе за ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256 КК України («Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»), ч.4 ст.110-2 КК («Захоплення державної влади»).

Як повідомляв «Главком», 29 січня Печерський районний суд міста Києва подовжив арешт Северіона Дангадзе на 60 днів. Строк дії ухвали до 31 березня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

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