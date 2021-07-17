Суд доведе намір Росії напасти на літак – заступник генпрокурора

Сьогодні минає сім років з часу трагедії над Донбасом

Колишній керівник «департаменту війни» вважає, що в Гаазі стануть відомі деталі російської агресії

Судовий процес щодо атаки на пасажирський літак МН17, що триває у Гаазі, відкриє реальні плани агресії Росії проти України, пише на своїй сторінці у Twitter заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов. На його думку трагедія над Донбасом змінила ставлення до війни на сході України у світовому масштабі.

#MH17-трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході. Судовий процес увідкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ-збройна агресія проти, що триває і досі.@JITMH17 @CourtMH17 pic.twitter.com/zFxd2xrq09 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 17, 2021

Він переконаний, що суд доведе намір Росії здійснити напад на цивільний літак.

«MH17 – трагедія, що у липні 2014 забрала життя 298 осіб та змінила ставлення світу до війни на сході України. Судовий процес у Нідерландах відкриє правду не лише про підготовку та напад на цивільний літак, а й істинні наміри РФ – збройна агресія проти України, що триває і досі», – написав Мамедов.

Нагадаємо, що Гюндуз Мамедов раніше очолював департамент Офісу генпрокурора, який займається злочинами, вчиненими в умовах конфлікту на Донбасі. 29 червня на сайті Офісу генпрокурора опублікували наказ, яким «департамент війни» передали заступнику Венедіктової Максиму Якубовському, що свого часу працював при експертному центрі організації Віктора Медведчука. Ще через декілька днів генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передала керівництво департаментом Офісу генпрокурора, що займається злочинами, які вчинили в умовах конфлікту на Донбасі, самій собі.

Як повідомлялося, сьогодні минає сім років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей. З цього приводу в Нідерландах оголошено хвилину мовчання. Також Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом. ЄС як і раніше відчуває глибоке співчуття до всіх, хто втратив своїх близьких.