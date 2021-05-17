Рівно 11 років тому на Януковича впав вінок. Курйоз увійшов в історію (відео)

Порив вітру зніс вінок і він впав на голову Януковичу

Співробітники пресслужби Януковича намагалися усіляко змусити журналістів видалити відео «атаки вінка»

17 травня 2010 року під час покладання квітів до пам’ятника Невідомому солдату в Києві з тодішнім президентом Віктором Януковичем трапився курйоз – йому на голову через сильний вітер впав великий ялинковий вінок.

Тоді на церемонії покладання був присутній президент Росії Дмитро Медведєв. Обидва президенти стояли навпроти своїх вінків, які не закріпили до основи. Погода в той день була дуже вітряна.

Янукович підійшов до свого вінка, щось там поправив і на кілька кроків відступив назад, схиливши голову. У цей самий момент порив вітру зніс вінок і він впав на голову Януковичу. Протягом декількох секунд президент намагався боротися з вінком, та тут швиденько до нього підбігли охоронці й допомогли.

Водночас вінок Медведєва стояв незворушно.

Варто зазначити, що співробітники пресслужби Януковича намагалися усіляко змусити журналістів видалити відео «атаки вінка». А користувачі соцмереж досі іронізують, що це відео «можна дивитися вічно».

Нагадаємо, 2 квітня Антикорупційний суд ухвалив зняття арешту з рахунків сина президента-втікача Олександра Януковича. Відповідний арешт був накладений ще в квітні 2014 року Печерським судом.

Перед цим, наприкінці березня, ВАКС скасував арешт майна рідної сестри куховарки Януковича-старшого та його співмешканки Любові Полєжай. А ще раніше, в січні, відхилив подання прокуратури про заочний арешт Януковича-старшого у справі про незаконне присвоєння резиденції «Межигір’я».

Голова правління фундації Dejure юрист Михайло Жернаков прокоментував для «Главкому», з чим пов'язаний такий парад виправдальних вироків для оточення експрезидента.

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