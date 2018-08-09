Суд дозволив затримати Януковича у церковній справі



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Окрім Януковича суд дозволив затримати Віталія Захарченка та Валерія Коряка

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього президента України Віктора Януковича, екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка колишнього начальника ГУ МВС України у Києві Валерія Коряка для приводу їх до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. Про це йдеться у рішенні суду.

До суду звернувся з трьома клопотаннями старший слідчий ГСУ ГПУ, в якому просив суд надати дозвіл на затримання Януковича, Захарченка та Коряка для приводу їх до суду, де їм буде обрано запобіжний захід.

Слідчий суддя, який розглядав ці клопотання ГПУ, дійшов висновку про «наявність обґрунтованої підозри» у вчиненні згаданими особами кримінальних правопорушень і задовольнив клопотання.

В ухвалі також вказано, що в разі затримання підозрюваних, не пізніше 36 годин їх мають доставити до суду для обрання запобіжного заходу.

Крім того, ця ухвала матиме законну силу до 31 січня 2019 року, якщо тільки підозрюваного не доставлять раніше до суду або прокурор відкличе цю ухвалу.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Генпрокуратурою складено повідомлення про підозру екс-президенту Віктору Януковичу у кримінальному провадженні за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а також іншими працівниками правоохоронних органів міста Києва, при незаконному позбавленні волі особистого помічника Предстоятеля Української православної церкви архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка).

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