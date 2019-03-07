Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України



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Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви

Російський громадянин, фахівець у сфері енергетики, економіст Євген Калінін, заарештований 28 лютого в Греції за запитом України, звільнений. Про це повідомив його адвокат Янніс Рахіотіс, передає ТАСС.

«Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви», − сказав адвокат.

Рахіотіс додав, що заарештований звільнений за рішенням прокуратури Афінського апеляційного суду.

«У відповідному рішенні вказувалося, що він був заарештований і відправлений у в'язницю помилково, оскільки відносно нього не було чинного міжнародного ордера на арешт. Звільненню передував візит генерального прокурора Росії пана Чайки до міністра юстиції Греції і в прокуратуру Верховного суду», − зазначив Рахіотіс.

За словами адвоката, Євген Калінін вилетів в РФ в супроводі дипломатів з російського посольства в Афінах і разом зі своєю сім'єю, яка приїхала до Греції, щоб підтримати його.

Нагадаємо, громадянина РФ, фахівця в сфері енергетики, економіста Євгена Калініна затримали в афінському аеропорту при в'їзді до Греції 28 лютого. Як повідомляв його адвокат, Калінін внесений до списків сайту «Миротворець» і йому «загрожує небезпека в разі видачі в Україну».