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    Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України

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    Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України

    Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви

    Російський громадянин, фахівець у сфері енергетики, економіст Євген Калінін, заарештований 28 лютого в Греції за запитом України, звільнений. Про це повідомив його адвокат Янніс Рахіотіс, передає ТАСС.

    «Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви», − сказав адвокат.

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    Рахіотіс додав, що заарештований звільнений за рішенням прокуратури Афінського апеляційного суду.

    «У відповідному рішенні вказувалося, що він був заарештований і відправлений у в'язницю помилково, оскільки відносно нього не було чинного міжнародного ордера на арешт. Звільненню передував візит генерального прокурора Росії пана Чайки до міністра юстиції Греції і в прокуратуру Верховного суду», − зазначив Рахіотіс.

    За словами адвоката, Євген Калінін вилетів в РФ в супроводі дипломатів з російського посольства в Афінах і разом зі своєю сім'єю, яка приїхала до Греції, щоб підтримати його.

    Нагадаємо, громадянина РФ, фахівця в сфері енергетики, економіста Євгена Калініна затримали в афінському аеропорту при в'їзді до Греції 28 лютого. Як повідомляв його адвокат, Калінін внесений до списків сайту «Миротворець» і йому «загрожує небезпека в разі видачі в Україну».

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