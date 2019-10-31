Підозрюваного у держзраді «ексголову МОЗ» Криму звільнили з-під домашнього арешту



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Петро Михальчевський перебував під вартою з 8 січня 2018 року Фото: Крим.Реалії

Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання

Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту«ексголову Міністерства охорони здоров’я» окупованого Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на джерело.

Зазначається, що Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Захист ексчиновника підтвердив ЗМІ цю інформацію.

Нагадаємо, 9 липня суд перевів із СІЗО під домашній арешт Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Петро Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).

Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

У січні 2018 року «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували.