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    Кримінал

    Підозрюваного у держзраді «ексголову МОЗ» Криму звільнили з-під домашнього арешту

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    <p>Петро Михальчевський перебував під вартою з 8 січня 2018 року</p> - Підозрюваного у держзраді «ексголову МОЗ» Криму звільнили з-під домашнього арешту

    Петро Михальчевський перебував під вартою з 8 січня 2018 року

    Фото: Крим.Реалії

    Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання

    Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту«ексголову Міністерства охорони здоров’я» окупованого Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на джерело.

    Зазначається, що Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Захист ексчиновника підтвердив ЗМІ цю інформацію.

    Нагадаємо, 9 липня суд перевів із СІЗО під домашній арешт Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

    Петро Михальчевський підозрюється у скоєнні злочину передбаченого санкцією статті 111 КК України (державна зрада).

    Як повідомлялось, СБУ виявила у Києві екс-міністра охорони здоров’я Криму. 5 січня прокуратура АР Крим повідомила про підозру у держзраді колишньому так званому міністру охорони здоров'я підконтрольного Кремлю уряду Криму Петру Михальчевському.

    У січні 2018 року «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Криму заарештували.

    Крим прокуратура здоров'я суд кримінал арешт чиновник державна зрада
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