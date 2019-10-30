Зеленський назвав чотири головні складові реінтеграції Донбасу і Криму



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Володимир Зеленський вважає, що об'єднувальними для всіх мають стати спільні цінності

Президент: Державна стратегія з реінтеграції Донбасу та Криму повинна включати прозорість, консенсус, реалізм та імплементацію рішень

Після п’яти років війни на сході України нарешті повинна з’явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму. Вона має включати чотири обов’язкових складових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті «Форуму єдності» у Маріуполі.

Глава держави зазначив, що складові цієї стратегії будуть презентовані на форумі, і вони є предметом обговорення.

«Це – наше бачення, яке підлягає широкому обговоренню. Дискусії заради його покращення. Чому? Бо про це, знову ж таки, свідчить міжнародний досвід. Щоб усе спрацювало, щоб кейс із настання миру був успішним, стратегія держави має включати чотири обов’язкових складових», – сказав Зеленський.

Однією з цих складових є прозорість та публічність. Президент підкреслив, що держава повинна пояснювати свої кроки та знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог.

«Йдеться про долю держави. Ми ніколи не були в подібних ситуаціях. А отже, я впевнений, жоден політик, експерт чи громадський активіст не може похвалитися тут успішним досвідом, і ніхто не має права казати: «Я й тільки я знаю, як правильно, лише моє бачення правильне», – зазначив президент. – Ми повинні чути одне одного, а всі гострі питання – такі як виплати пенсій чи торговельна блокада – вирішувати з холодною головою, без політичних гасел, та ставлячи на перше місце інтереси України, інтереси її громадян».

Глава держави наголосив, що за цих умов з’явиться друга складова державної стратегії – консенсус. Українське суспільство повинне дійти згоди щодо шляху повернення під контроль Донбасу та Криму, оскільки соціологія демонструє, що у суспільстві є різне бачення цього питання.

«Єдиного рішення, яке задовольнить усіх, я впевнений, ніколи не буде. Але ми повинні знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість. Суспільство повинно розуміти та погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу та Криму, з принципами перехідного правосуддя. Відсутність спільного бачення паралізує наш рух», – заявив президент.

Володимир Зеленський вважає, що появі єдиного бачення наразі заважає страх. Так, окремі люди на підконтрольній території бояться ймовірної амністії бойовиків, збереження «сірої» криміналізованої зони чи прийняття Донбасу та Криму на умовах Російської Федерації, що дорівнює капітуляції. Водночас за лінією розмежування звичайних людей лякають зведенням рахунків, агресивним нав’язуванням у мовному та культурному питаннях, дискримінацією.

«Чому існують ці страхи? Насамперед ми розуміємо, що це – російська пропаганда, яка почалася багато років тому. А також – часткові маніпуляції в українському інформаційному просторі», – сказав він.

Президент переконаний, що за таких умов держава повинна проводити системну інформаційну політику, а медіа – виховувати та підвищувати медіаграмотність.

Третя невід’ємна складова державної стратегії з реінтеграції – реалізм. Президент наголосив, що думки про швидке та легке повернення окупованих територій військовим шляхом є помилковими.

«Варто усвідомлювати, що вже завтра на окупованих територіях Донбасу усі люди не заговорять українською мовою. Ми не маємо тішити себе всіма цими ілюзіями. Сподіватися, що все станеться за помахом чарівної палички. Маємо бути реалістами та не боятися правди, якою б гіркою вона не була», – наголосив він.

Останньою складовою стратегії, вважає президент, є здатність держави втілювати заплановане у життя.

«Реальні кроки та результати, а не дописи про успіхи у Фейсбуці. Ми можемо ухвалити з вами хоч 10 стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не втілимо», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що наразі міцним фундаментом для національної єдності є не лише мова та історичне минуле, а й цінності. Йдеться, зокрема, про цінності свободи, демократії, громадянського суспільства та правової держави, гідного життя, добра, толерантності, вихованості, порядності, поваги до закону, приватної власності та одне до одного.

Як перед цим заявив президент, закінчити війну та повернути українські території можна єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск.

Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.