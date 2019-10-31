Окупанти пригрозили кримчанам відповідальністю за святкування Геловіну



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31 жовтня в окупованій РФ Керчі планувалося проведення ходи, присвяченій Геловіну

Мешканцям Керчі рекомендують «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході»

Окупаційна влада Криму погрожує мешканцям Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіну.

Як повідомляє сайт «Керч.ФМ», кримчанам рекомендують «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході».

«У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що до адміністрації міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим окупаційна влада рекомендує «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності».

До слова, Московська церква в Україні зробила заяву у зв'язку з Геловіном.