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    Події в Україні

    Окупанти пригрозили кримчанам відповідальністю за святкування Геловіну

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    <p>31 жовтня в окупованій РФ Керчі планувалося проведення ходи, присвяченій Геловіну</p> - Окупанти пригрозили кримчанам відповідальністю за святкування Геловіну

    31 жовтня в окупованій РФ Керчі планувалося проведення ходи, присвяченій Геловіну

    Мешканцям Керчі рекомендують «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході»

    Окупаційна влада Криму погрожує мешканцям Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіну.

    Як повідомляє сайт «Керч.ФМ», кримчанам рекомендують «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході».

    «У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що до адміністрації міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося», - йдеться у повідомленні.

    У зв'язку з цим окупаційна влада рекомендує «утриматися від участі у неузгодженому масовому заході, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності».

    До слова, Московська церква в Україні зробила заяву у зв'язку з Геловіном.

    Крим окупанти свята акція влада Геловін
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