Запахло міжнародним ордером на арешт Коломойського

Пригадалися мені направду мудрі слова Ігоря Валерійовича Коломойського десь із межі 2005-2006 років.

Відразу після реприватизації Криворіжсталі олігарх повчально звернувся до колишніх невдалих приватизаторів Ахметова й Пінчука: «А я ж попереджав вас, що це, як у супермаркеті – ходиш, де хочеш, набираєш усе, що забажаєш, але на виході все одно буде каса». Дійсно, мудро. От тільки чому ж він так правильно повчав інших, а не

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Пригадалися мені направду мудрі слова Ігоря Валерійовича Коломойського десь із межі 2005-2006 років.

Відразу після реприватизації Криворіжсталі олігарх повчально звернувся до колишніх невдалих приватизаторів Ахметова й Пінчука: «А я ж попереджав вас, що це, як у супермаркеті – ходиш, де хочеш, набираєш усе, що забажаєш, але на виході все одно буде каса». Дійсно, мудро. От тільки чому ж він так правильно повчав інших, а не застосовував свою мудрість до себе самого?

Сьогодні це вже не перша «каса» для Коломойського, але схоже, що після цієї уже не відкрутитися. Якщо після попередніх почали арештовувати майно, то тут запахло міжнародним ордером на арешт. Перевірку «Приватбанку» проводила визнана міжнародна компанія Кroll. До речі, колись вони вже проводили якийсь значно менший аудит в Україні, але та перевірка торкнулась недругів Ігоря Валерійовича чи якийсь державний орган, тому всі його ЗМІ чітко зафіксували 100% репутацію компанії й підтвердили це численними фактами. Зараз почуємо щось діаметрально протилежне.

Також важливо, що з організаторами й виконавцями аудиту вже зустрівся Генпрокурор, офіційно отримав матеріали та гарантував, що невідкладно почнеться повноцінна перевірка фактів і відкриття кримінальних проваджень. Розумію, що це не заткне рота пустобрехам, які доказують, що крім НАБУ в нас ніхто з корупцією та розкраданнями не бореться (от тільки де їхні результати?), але наслідки будуть дуже цікавими, особливо для «олігарха-патріота».

Чомусь припускаю, що остання хвиля нападок на Нацбанк, а також на Юрія Луценка (згадайте хоча б особливо брудний і брехливий останній номер «Нового врємєні») були не просто так. Адже Kroll працює не секретно, що висновки скоро будуть знати всі, хто цікавився, а олігарх та фінансовані ним персонажі ще й розуміли, що в них буде записано.

Зараз очікуємо запізнілу реакцію всіх тих, хто не встиг вчасно продемонструвати лояльність до «доброчинця», але звітувати перед Коломойським за потрачені гроші таки мусить. Про кого йдеться? А ви прогляньте повний список усіх тих, хто у вересні перед проривом кордону попрямував до Польщі й звідтіль супроводжував Саакашвілі. Тоді Курченко ще не перебрав фінансування, і ця акція була особистим бенефісом Коломойського, запрошення на який він роздавав персонально…

А реліз про результати перевірки можна прочитати на сайті Нацбанку за цим посиланням або ж у презентації. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/01/17/zapahlo_mizhnarodnym_orderom_na_aresht_kolomoyskogo_1246773

Джерело: zik.ua

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