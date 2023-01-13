Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи

У резонансній справі колишного члена КДБ, який звинувачується у корегуванні ракет по Яворівському полігону у березні 2022 року, досі не поставлено крапку

Галицький районний суд міста Львова на етапі підготовчого судового засідання продовжив до 10 березня утримання під вартою для 72-річного колишнього агента КГБ Олександра Косторного, якого звинувачують в коригуванні російських ракетних ударів по Яворівському полігону. Про це інформує «Судовий репортер».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 13 березня 2022-го під час обстрілів Яворівського полігону 61 людина загинула, а також понад 160 були поранені.

Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ. Вчинок обвинуваченого розцінюють як державну зраду, але не в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 ККУ), оскільки події сталися на початку березня, до внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу. Таким чином, Косторний може отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обвинувачений вкотре скаржився на проблеми зі здоров’ям та погані умови свого утримання в СІЗО. Також він повністю відкидає звинувачення у державній зраді. Нібито він вислав не карту з позначеними місцями для ракетних ударів, а відкриту схему риболовно-мисливських угідь, щоб показати своєму другу, де збирає гриби.

«В чому ж мене звинувачують?! І це все, тому що я підтримую контакти, як стверджує прокурор, з КГБ, яке не існує вже більше 32 років. Як мені захистити свої і права обвинуваченого, і мої людські права. Я 30 років боровся за те, щоб в Україні дотримувались права людини. Я один із засновників Міжнародного товариства прав людини», – зазначив обвинувачений.

Наразі адвокат підсудного не говорить, коли ж можна буде перейти до слухання справи по суті. За його словами, наступні дії та клопотання він узгоджуватиме із Косторним.

Нагадаємо, наразі у Реєстрі держзрадників вже понад 700 осіб. За останній місяць команда Руху «Чесно» додала понад 80 нових профілів колаборантів