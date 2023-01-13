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Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи

Ірина Глотова
glavcom.ua
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи

У резонансній справі колишного члена КДБ, який звинувачується  у корегуванні  ракет по Яворівському полігону у  березні  2022 року, досі не поставлено крапку

Галицький районний суд міста Львова на етапі підготовчого судового засідання продовжив до 10 березня утримання під вартою для 72-річного колишнього агента КГБ Олександра Косторного, якого звинувачують в коригуванні російських ракетних ударів по Яворівському полігону.  Про це інформує «Судовий репортер».

Нагадаємо, 13 березня 2022-го під час обстрілів Яворівського полігону 61 людина загинула, а також понад 160 були поранені.

Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ. Вчинок обвинуваченого розцінюють як державну зраду, але не в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 ККУ), оскільки події сталися на початку березня, до внесення змін до статті 111 Кримінального кодексу. Таким чином, Косторний може отримати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. 

Обвинувачений вкотре скаржився на проблеми зі здоров’ям та погані умови свого утримання в СІЗО. Також він повністю відкидає звинувачення  у державній зраді. Нібито він вислав не карту з позначеними місцями для ракетних ударів, а відкриту схему риболовно-мисливських угідь, щоб показати своєму другу, де збирає гриби. 

«В чому ж мене звинувачують?! І це все, тому що я підтримую контакти, як стверджує прокурор, з КГБ, яке не існує вже більше 32 років. Як мені захистити свої і права обвинуваченого, і мої людські права. Я 30 років боровся за те, щоб в Україні дотримувались права людини. Я один із засновників Міжнародного товариства прав людини», – зазначив обвинувачений.

Наразі адвокат підсудного не говорить, коли ж можна буде перейти до слухання справи по суті. За його словами, наступні дії та клопотання він узгоджуватиме із  Косторним.

Нагадаємо, наразі у Реєстрі держзрадників вже понад 700 осіб. За останній місяць команда Руху «Чесно» додала понад 80 нових профілів колаборантів

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