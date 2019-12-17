Суд наклав арешт на два телефони Apple голови Укрексімбанку Гриценка



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Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко наприкінці листопада вніс заставу в розмірі 3 млн грн

Олександру Гриценку заборонено розпоряджатися і користуватися зазначеним майном

Печерський районний суд Києва наклав арешт на телефони Apple iPhone 11 Pro max, Apple iPhone7 Plus і Samsung, вилучені під час обшуку голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка. Про це йдеться в матеріалах суду.

Йому заборонено розпоряджатися і користуватися зазначеним майном.

Слідство вважає, що саме в цих телефонах присутні абонентські номери учасників злочинної організації та їхнє листування, як між собою, так і з іншими особами, причетність яких до здійснених кримінальних злочинів необхідно перевірити слідчим шляхом.

Як повідомлялось, голова Укрексімбанку Гриценко вніс заставу на суму 3 млн грн.

У листопаді Печерський районний суд Києва відмовив в арешті Гриценка із заставою 100 млн грн, зобов'язавши його при цьому внести заставу в розмірі 3 млн грн.

16 листопада Служба безпеки України затримала Гриценка за підозрою в скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.