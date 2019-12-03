Банки зобов'яжуть розкривати повну інформацію про послуги



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Через шість місяців на сайтах банків повинні з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги

НБУ рекомендує банкам розробити автоматизовану базу даних, куди вноситиметься вся інформація про звернення громадян

Національний банк затвердив нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі і на сайтах, а також рекомендації щодо організації банками розгляду звернень споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Банкам необхідно змінити інформацію про послуги на сайтах і в рекламі, щоб відповідати вимогам. НБУ дає фінансовим установам шість місяців для адаптації.

При цьому через три місяці всі банки повинні надавати вичерпну інформацію про послуги на сайті в єдиному уніфікованому форматі. Зокрема, вказувати повну вартість послуги, в тому числі комісії третім особам і платежі за додаткові послуги (наприклад, страховій компанії, державному реєстратору, нотаріусу, оцінювачу), періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення, можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань.

«Споживач, зайшовши на веб-сайт будь-якого банку, повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики і т. д., А також легко порівняти послуги кількох різних банків. Управління захисту споживачів фінансових послуг Нацбанку через три місяці почне контролювати дотримання банками цих вимог і здійснювати щоденний моніторинг веб-сайтів», – йдеться в повідомленні.

НБУ повідомляє, що за нерозкриття інформації про послуги в повному обсязі в законодавстві передбачені штрафні санкції від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок.

Через шість місяців на сайтах банків повинні з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги.

Також через шість місяців запрацюють нові вимоги до розкриття інформації в рекламі. Реклама також має містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови отримання послуги, ризики і т.д.

НБУ рекомендує банкам розробити автоматизовану базу даних, куди вноситиметься вся інформація про звернення громадян.

Також банкам рекомендується визначати відповідального співробітника за розгляд кожного звернення, проводити програми навчання співробітників банку, які працюють з клієнтами, усувати виявлені при зверненні порушення, а також попереджати подібні порушення щодо інших клієнтів.

У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким НБУ отримав повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг. Він почне діяти з січня 2020 року.