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    Суд не продовжив запобіжний захід Мангеру

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    Електронний браслет з Владислава Мангера зніматимуть у Херсоні - Суд не продовжив запобіжний захід Мангеру
    Електронний браслет з Владислава Мангера зніматимуть у Херсоні
    Фото: РБК-Україна

    Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати

    Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити у продовженні строку дії покладених на Владислава Мангера обов'язків.

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    Відповідне рішення ухвалив суддя Головчак у залі суду. 

    «Суд ухвалив відмовити у продовженні  строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера», - сказав суддя.  Сам Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати. 

    «Я не поїду, я нікуди не тікав. Я буду знаходитись тут. Ваша честь, прошу Вас прийняти чесне і справедливе рішення», - сказав Мангер.

    Рішення ухвалене за головування судді Мар’яна Головчака. Електронний браслет з Мангера зніматимуть у Херсоні.

    Нагадаємо, сторона звинувачення у справі Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просила продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного. 

    «Враховуючи викладене, прошу продовжити термін дії зобов'язань, які були покладені на Владислава Мангера. А саме: здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не виїжджати, не спілкуватися зі свідками та з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також носити електронний браслет», - сказала прокурор Вікторія Калита.

    15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу. 

    Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

     

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