Суд не продовжив запобіжний захід Мангеру



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Електронний браслет з Владислава Мангера зніматимуть у Херсоні Фото: РБК-Україна

Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати

Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити у продовженні строку дії покладених на Владислава Мангера обов'язків.

Відповідне рішення ухвалив суддя Головчак у залі суду.

«Суд ухвалив відмовити у продовженні строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера», - сказав суддя. Сам Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати.

«Я не поїду, я нікуди не тікав. Я буду знаходитись тут. Ваша честь, прошу Вас прийняти чесне і справедливе рішення», - сказав Мангер.

Рішення ухвалене за головування судді Мар’яна Головчака. Електронний браслет з Мангера зніматимуть у Херсоні.

Нагадаємо, сторона звинувачення у справі Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, просила продовжити термін дії зобов'язань, покладених на підозрюваного.

«Враховуючи викладене, прошу продовжити термін дії зобов'язань, які були покладені на Владислава Мангера. А саме: здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не виїжджати, не спілкуватися зі свідками та з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також носити електронний браслет», - сказала прокурор Вікторія Калита.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.



За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.