Жінку засудили за участь у проведенні псевдореферендуму за «ЛНР»



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Суд призначив жінці покарання у вигляді п‘яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на три роки

Суд призначив мешканці Новоайдарського району Луганської області покарання у вигляді п‘яти років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«Суд призначив жінці покарання у вигляді п‘яти років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на три роки», - йдеться у повідомленні.

Жительку Новойдарського району обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України - вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У суді прокурором доведено, що 11 травня 2014 року жінка за власним бажанням брала участь у проведенні так званого «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність «ЛНР» в одному з населених пунктів Новоайдарського району.

«Під час проведення незаконного «референдуму» обвинувачена виконувала функції члена «дільничної виборчої комісії»: вела та заповнювала списки виборців. У подальшому остання разом з іншими членами комісії, стосовно яких є окремі кримінальні провадження та справи, передала бюлетені невстановленим особам з метою перевезення до «штабу референдуму», який розміщувався в смт Новоайдар на Луганщині», - зазначили у прокуратурі.

Крім того, під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, а також активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Тому між нею і прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, уточнили у відомстві.

Нагадаємо, командир жіночого танкового екіпажу «ДНР» Світлана Дрюк (Вітерець) спочатку вбивала українців, а тепер перейшла на бік України і готова давати свідчення в Гаазі.