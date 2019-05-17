Суд обирає запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії



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Слідство просить обрати Аллерову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 11 млн грн

Колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова і ще ряд осіб звинувачують у заволодінні 81,64 млн грн коштів Нацгвардії

Солом'янський районний суд Києва 17 травня проводить засідання, на якому оберуть запобіжний захід екс-командувачу Нацгвардії України Юрію Аллерову.

Засідання розпочалося о 9:00. Слідство просить обрати Аллерову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 11 млн грн, директору «Укрбуду» Олегу Майбороді - арешт із заставою в 75 млн грн, оцінювачу Алісі Гринчук - арешт із заставою 7 млн грн.

Колишнього командувача Нацгвардії Юрія Аллерова і ще ряд осіб звинувачують у заволодінні 81,64 млн грн коштів Нацгвардії.

Слідство встановило, що в 2000-х роках Нацгвардія і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

«Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей», - заявили в НАБУ.

Дії екс-командувача Нацгвардії та генерального директора компанії-забудовника кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.), оцінювача - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (ст. 27 співучасть у злочині).

Нагадаємо, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

7 травня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова. Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.

Джерело: ТСН