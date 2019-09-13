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    Суд оштрафував на 1,9 тис. грн мера Харкова за неявку на розгляд апеляції

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    Геннадій Кернес - Суд оштрафував на 1,9 тис. грн мера Харкова за неявку на розгляд апеляції
    Геннадій Кернес
    Фото: facebook.com

    13 вересня Кернес знову не з'явився на розгляд апеляції Генпрокуратури на закриття справи проти мера Харкова і його охоронців

    Полтавський апеляційний суд оштрафував на 1,9 тис. грн мера Харкова Геннадія Кернеса за неявку без поважних причин на розгляд апеляції. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

    Зазначено, що в п'ятницю, 13 вересня, Кернес знову не з'явився на розгляд апеляції Генпрокуратури на закриття справи проти мера Харкова і його охоронців.

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    «Ухвалою суду від 13 вересня 2019 частково задоволено клопотання прокурора і накладено на обвинуваченого Кернеса Г.А. грошове стягнення в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 1 921 грн в зв'язку з неявкою в судове засідання без поважних причин», - сказано в повідомленні.

    У процесі оголошено перерву до 11:00 18 жовтня.

    Як повідомлялось, 10 серпня 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу проти Кернеса у зв'язку з відмовою прокуратури брати участь в дебатах. Суддя Андрій Антонов зазначив, що прокурори не з'явилися на жодне з семи призначених засідань для проведення дебатів. Генпрокуратура оскаржила це рішення суду.

    Джерело: Українські новини

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