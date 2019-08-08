Суд зняв з розгляду справу Кернеса



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Мер Харкова Геннадій Кернес

Дата чергового засідання поки що невідома

Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду призначену на 9 серпня справу мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців, яких обвинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року.

Про це «Укрінформу» розповіли в суді.

«Кримінальне провадження стосовно мера Харкова Кернеса, а також його охоронців Блинника і Сміцького, знято з розгляду, призначеного на 9 серпня, на 13:00, оскільки суддя на лікарняному», - зазначили в суді.

Дата чергового засідання, додали в суді, поки що невідома.

Нагадаємо, 12 квітня засідання Полтавського апеляційного суду, де розглядають три апеляції на закриття справи проти мера Харкова Кернеса і двох його охоронців, перенесли: суддя був у відрядженні.

Геннадія Кернеса та його охоронців звинувачували у викраденні, тортурах і загрозі вбивства двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова.