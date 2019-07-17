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    Політика

    Кернес має намір брати участь у позачергових місцевих виборах

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    Геннадій Кернес - Кернес має намір брати участь у позачергових місцевих виборах
    Геннадій Кернес

    В Офісі президента розглядається можливість проведення позачергових місцевих виборів

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що має намір брати участь у позачергових місцевих виборах, якщо буде прийнято рішення про їх проведення.

    Про це він сказав в ефірі 7 каналу, передає НВ.

    «Щоб провести позачергові місцеві вибори, потрібно рішення Конституційного суду. Справа в тому, що місцеві вибори відрізняються від парламентських виборів. У нас є свій закріплений в Конституції п’ятирічний термін. І якщо такі вибори будуть – так, я буду приймати в них участь», – сказав він.

    Раніше представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення позачергових місцевих виборів.

    Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що у місті відновили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову, який був повалений активістами на початку червня.

    В Українському інституті національної пам'яті заявили, що пам'ятник Георгію Жукову у Харкові  підлягає обов'язковому демонтажу, так як він присвячений особі, яка обіймала керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР, і яка не має ніякого стосунку до розвитку української науки та культури.

    Український інститут національної пам’яті звернувся до Національної поліції та Генеральної прокуратури у зв’язку з відновленням пам’ятника в Харкові.

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