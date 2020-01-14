Суд почав перше засідання у справі колишніх беркутівців після обміну



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Обвинувачені на судове засідання не з'явилися

Святошинський районний суд міста Києва розпочав перше після обміну утримуваних осіб судове засідання з розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, повідомляє УНН.

«Святошинський районний суд міста Києва оголошує продовженим судове засідання у кримінальному провадженні...» - заявив головуючий суддя Сергій Дячук.

На запитання судді щодо явки учасників, секретар судового засідання заявив про присутність низки прокурорів, адвокатів та потерпілих. «Обвинувачені не з'явилися», - відзначив секретар судового засідання.

«Суд, це безумовно, констатує, що в дане судове засідання не з'явилися 5 обвинувачених... Суд лише повідомляє те, що зі ЗМІ суду стало відомо, що ухвалою Київського апеляційного суду від 28 грудня 2019 року, за результатами розгляду апеляційних скарг обвинувачених, останнім змінено... запобіжні заходи - Зінченку, Аброськіну, Янишевському - кожному окремо - з тримання під вартою на особисте зобов'язання, а Марінченку та Тамтурі - з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Усі вказані обвинувачені 29 грудня 2019 року були доставлені під контролем держави на лінію розмежування,.. де на виконання міждержавних домовленостей стали учасниками обміну утримуваних осіб. Суд підкреслює з цього приводу,.. що це суду відомо виключено із ЗМІ. Суд констатує, що жодної офіційної інформації з цього приводу як перед, під час, так і після, так і станом на сьогодні, Святошинський районний суд, принаймні до заходу в дане приміщення, не отримував», - вказав на це головуючий суддя.

Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Учасник переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.

П'ятеро екс-беркутівців в пункті пропуску очікують обміну (архівне фото)

П’ятьох колишніх беркутівців - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського - обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.