Справа ексберкутівців: представники потерпілих звернулися до ГПУ



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Представники потерпілих у справі ексберкутівців звернулися до ГПУ

Представники родин героїв Небесної сотні просять замінити склад прокурорів у справі ексберкутівців

Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з проханням замінити склад прокурорів у справі ексберкутівців.

Про це у Facebook написала адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

«31 грудня під ялинку Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» звернулась до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади - бо на додачу від звільнення обвинувачених, ми під час розгляду клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення», - написала Закревська.

За її словами, прокурорів, котрі належним чином представляли обвинувачення у справі, та решту групи, яка здійснювала важливу роботу щодо підготовки до судових засідань, збирання доказів, «викинули зі справи і замінили на маріонеточних прокурорів».

У зв’язку з цим представники родин героїв Небесної сотні звертаються до комісії з добору керівного складу органів прокуратури з проханнями затвердити на адміністративних посадах Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова. Водночас вони просять не затверджувати Сергія Куцого на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Окрім того, у генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака вимагають:

«Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна. Звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Віктора Мисяка, оголосити відкритий конкурс на цю посаду».

Нагадаємо, президент України після обміну заявив, що «якби в мене було 100 беркутівців і мені треба було повернути одного живого розвідника, то я б віддав 100 беркутівців».

Водночас Зеленський пообіцяв, що «справи Майдану» продовжать розслідувати.

Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Близько 21:40 в аеропорт «Бориспіль» прилетів спецборт з колишніми полоненими українцями. Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський.

У представництві президента в Криму заявили, що політв’язнів з окупованого Криму включать у наступний обмін

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова поінформувала, що, за попередніми даними, в рамках обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО 29 грудня буде звільнено 80 українців.

Як стало відомо від поінформованих джерел, четверо утримуваних в ОРДЛО людей відмовилися від обміну.