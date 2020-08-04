Суд покарав чоловіка, який через Facebook закликав скасувати карантин



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Порушник сплатить 170 грн штрафу за поширення неправдивих чуток

Личаківський районний суд Львова визнав винним чоловіка у поширенні неправдивих чуток (ст. 173-1 КУпАП) через соціальну мережу і оштрафував на 170 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 29 липня.

1 травня чоловік виклав в соціальній мережі Facebook допис на підтримку мера Черкас Анатолія Бондаренка щодо скасування карантину та запропонував відкрити малий і середній бізнес, а «Епіцентр» закрити на карантин. Цими діями, на думку правоохоронців, автор допису поширив неправдиві чутки, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку.

Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності в судове засідання не з’явилася.

Суд дійшов висновків, що правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, скріншотами з сторінки користувача Facebook, довідкою про результати перевірки. При цьому у письмових поясненнях чоловік підтвердив факт викладення на своїй сторінці в соцмережі відповідного допису, однак не вважає, що такий може викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку.

Крім штрафу, чоловік має сплатити 420,2 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції й квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

Після цього поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстку відповідь на скасування карантинних обмежень у Черкасах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що спроби мера та міської ради Черкас пом'якшити карантинні заходи раніше 11 травня матимуть «відповідні юридичні наслідки». У відповідь Бондаренко сказав Зеленському, що місто чинитиме опір у разі переслідувань через послаблення карантину.

20 травня на пресконференції Зеленський, коментуючи ситуацію навколо Бондаренка, сказав: «Я не знаю, як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних провадженнях. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду».

Мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського. Позов спричинений тим, що президент назвав Бондаренка «бандитом».