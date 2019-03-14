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    Суд продовжив тримання під вартою організатору вбивства «Сармата»

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    Адвокати Сігіди просили відпустити свого підзахисного - Суд продовжив тримання під вартою організатору вбивства «Сармата»
    Адвокати Сігіди просили відпустити свого підзахисного
    Фото: Громадське

    Арешт продовжено до 13 квітня

    Печерський райсуд Києва сьогодні, 14 березня, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка Михайлу Сігіді.

    Відповідне рішення ухвалила суддя Ірина Григоренко.

    Адвокат Сігіди зазначила, що її підзахисний має проблеми з серцем.

    Загалом адвокати просили суд обрати альтернативний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чи застави.

    «Я вважаю, шо можливо обрати інший запобіжний захід. Я вважаю, що необхідно відмовити прокуратурі й обрати інший запобіжний захід - застава або домашній арешт», - сказав адвокат Сергій Прокопцев у ході засідання.

    Зазначимо, Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство «Сармата».

    Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

    17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

    Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка - до 17 березня.

    Раніше повідомлялося, що 16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка.

    Як повідомили у Державній прикордонній службі України, підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул».

    18 грудня суд заарештував Бродського на два місяці.

    Джерело: РБК-Україна

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