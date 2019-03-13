В Україні заборонили лікарський препарат від слабоумства



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Невиконання розпорядження Держлікслужби тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію медпрепарату, потрібно вилучити його з обігу

В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу від старечого склерозу «Вазавітал». Про це повідомляє Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

«Відповідно до Конституції України.....на підставі надходження термінового повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області стосовно встановлення невідповідності вимогам методам контролю якості лікарського засобу ВАЗАВІТАЛ®, капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону, серії 020618, виробництва ТОВ «Астрафарм», Україна, за показником «Однорідність маси вмісту капсул» до реєстраційного посвідчення UA/6628/01/01: тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу ВАЗАВІТАЛ®, капсули по 10 капсул у блістері, по 3 блістери в коробці з картону, серії 020618, виробництва ТОВ «Астрафарм», Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», - сказано в документі.

Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після отримання даного розпорядження перевірити наявність вищезазначеного лікарського засобу.

При виявленні зазначеної серії лікарського засобу, суб’єкт господарювання повинен вжити заходів щодо:

вилучення її з обігу шляхом вміщення в карантин;

інформування територіального органу Держлікслужби на відповідній території стосовно виконання даного розпорядження;

запобігання придбанню, реалізації та застосуванню зазначеної серії лікарського засобу, наведеного в даному розпорядженні.

Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як повідомлялося раніше, в Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу «Фармацитрон Форте».