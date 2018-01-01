Суд у четвер обиратиме запобіжний захід голові Держаудиту

У САП поінформували, що подали до суду клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби

Солом'янський райсуд Києва 25 січня обере запобіжний захід підозрюваній у незаконному збагаченні голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«25 січня о 10:30 в Солом'янському суді слідчий суддя розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу голові Держаудитслужби», – зазначили у відомстві.

Крім того, у САП поінформували, що подали до суду клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 23 січня повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні на 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об'єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку - у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис. євро, - знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Так, чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до закону «Про запобігання корупції», зазначене майно мало бути відображено в щорічній декларації.

За словами самої голови Держаудитслужби, факти, оприлюднені НАБУ, є суто суб'єктивною думкою детективів, а всі внесені до її декларації дані повністю правдиві.