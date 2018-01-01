  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд у четвер обиратиме запобіжний захід голові Держаудиту

    У САП поінформували, що подали до суду клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби
    Солом'янський райсуд Києва 25 січня обере запобіжний захід підозрюваній у незаконному збагаченні голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. «25 січня о 10:30 в Солом'янському суді слідчий суддя розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу голові
    • Сьогодні, 16:19
    • Розсилка
    <span>Лідія Гаврилова отримала підозру від НАБУ 23 січня&nbsp;</span><br /><br />
    УНІАН
    Лідія Гаврилова отримала підозру від НАБУ 23 січня 

    У САП поінформували, що подали до суду клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби

    Солом'янський райсуд Києва 25 січня обере запобіжний захід підозрюваній у незаконному збагаченні голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій.

    Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    «25 січня о 10:30 в Солом'янському суді слідчий суддя розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу голові Держаудитслужби», – зазначили у відомстві.

    Крім того, у САП поінформували, що подали до суду клопотання про відсторонення Гаврилової від посади голови Держаудитслужби.

    Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 23 січня повідомили голові Державної аудиторської служби про підозрув незаконному збагаченні на 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних. 

    За даними слідства, посадовець упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи. Зокрема, йдеться про придбані об'єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку - у сумі 112,8 тис. дол. США та 8,5 тис. євро, - знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці. 

    Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Так, чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у Києві: 1,06 млн грн замість фактичних майже 2,74 млн грн. Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до закону «Про запобігання корупції», зазначене майно мало бути відображено в щорічній декларації.

    За словами самої голови Держаудитслужби, факти, оприлюднені НАБУ, є суто суб'єктивною думкою детективів, а всі внесені до її декларації дані повністю правдиві.

     

    Читайте також
    суд НАБУ корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ