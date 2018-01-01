Суд у четвер розгляне клопотання про відсторонення Труханова

Система авторозподілу справ вже визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси

Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посту мера Одеси. Про це повідомили в прес-службі суду. «22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади одеського міського