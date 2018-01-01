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    Суд у четвер розгляне клопотання про відсторонення Труханова

    Система авторозподілу справ вже визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси
    Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посту мера Одеси. Про це  повідомили в прес-службі суду. «22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади одеського міського
    • Сьогодні, 10:37
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    Геннадій Труханов у суді
    Геннадій Труханов у суді

    Система авторозподілу справ вже визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси

    Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посту мера Одеси. Про це  повідомили в прес-службі суду.

    «22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади одеського міського голови, суддя Кратко», - повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

    Додамо, 22 лютого Солом’янський райсуд Києва о 16:30 також розгляне клопотання САП про відсторонення з посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

    Вчора САП подала клопотання про відсторонення Труханова з посту мера Одеси.

    Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

     Читайте також: Усі гріхи Труханова. За що НАБУ схопило одеського мера

     

    Джерело: УНН

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