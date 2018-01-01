Суд у четвер розгляне клопотання про відсторонення Труханова
- Сьогодні, 10:37
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Система авторозподілу справ вже визначила суддю, який розглядатиме клопотання щодо відсторонення мера Одеси
Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розгляне клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посту мера Одеси. Про це повідомили в прес-службі суду.
«22 лютого о 10:30 буде відбуватися розгляд клопотання про відсторонення Труханова з посади одеського міського голови, суддя Кратко», - повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.
Додамо, 22 лютого Солом’янський райсуд Києва о 16:30 також розгляне клопотання САП про відсторонення з посади заступника мера Одеси Павла Вугельмана.
Вчора САП подала клопотання про відсторонення Труханова з посту мера Одеси.
Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти.
Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.
9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.
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Джерело: УНН