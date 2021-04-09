Суд у Гаазі отримав звернення України щодо Іловайська і оборони Донецького аеропорту

Міжнародний кримінальний суд отримав нові факти вбивства українських військових

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вже отримав 19-те інформаційне повідомлення офісу генерального прокурора України, в якому йдеться про факти віроломного вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

«Вже цього року в Гаагу, як звикли у нас говорити, спрямовано три звернення: одне – щодо порушення прав журналістів у тимчасово окупованому Криму, два – по невибіркових обстрілах РФ та підконтрольними їй незаконними збройними формуваннями цивільної інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність міст на Донеччині й Луганщині», – заявив Мамедов.

Заступник генпрокурора також зазначив, що суд уже отримав нові факти вбивства українських військових. А ще наголосив, що була пророблена велика аналітична робота прокурорами профільного департаменту, управлінь у Донецькій та Луганській областях, прокуратури автономії разом із неурядовими організаціями.

За його словами, Іловайська трагедія та оборона ДАПу, що тривала 242 дні, – дуже чутливі й болючі питання для українців.

«Ознаки віроломства, а тут мова йде про введення в оману супротивника для отримання військової переваги, мали місце під час багатьох збройних конфліктів. Але, на жаль, у нашому випадку була така суттєва кількість загиблих та поранених. Під Іловайськом загинули 366 українських військових, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон, 24 – зникли безвісти. При обороні Донецького аеропорту Україна втратила 25 військовослужбовців, 22 – було захоплено у полон, одного полоненого було вбито. «Зелений коридор» у випадку Іловайського «котла» та «режим тиші» – у ДАП для евакуації вбитих і поранених – були віроломно використані збройними силами РФ та підконтрольними їй представниками НЗФ. Шквальний обстріл з мінометів, РПГ на тлі гуманітарних домовленостей… Один із перших пострілів з танка потрапив у колону, де рухався КамАЗ із пораненими, відмічений символом Червоного Хреста. Всі поранені військові у ньому загинули. Це все – воєнний злочин», – наголосив Мамедов.

«Матеріали містять фото, відео, письмові свідчення та опис речових доказів. Деякі з них отримані з відкритих джерел і свідчать про присутність збройних сил РФ у районі Іловайська у 2014 році. Загальна картина подій складена зі свідчень очевидців. Вони показують не тільки те, що відбувалось, а й дозволяють скласти уявлення про роль РФ у цих подіях, зокрема – її відповідальність за вчинення віроломства по відношенню до українських військових», – сказав Мамедов.

Раніше повідомлялося, що Україна направила до Гааги матеріали про Іловайськ.

Як відомо, українська прокуратура звинуватила РФ у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Також СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії. Генерал-полковника Андрія Картаполова підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – ведення агресивної війни.