Братам-танкістам, які воювали проти української армії в Дебальцево, заочно повідомили про підозру

Зловмисників звинувачують у посяганні на цілісність України

На Донеччині двом братам-танкістам з міста Покровська, які воювали проти української армії в районі Дебальцевого, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«Двом мешканцям м. Покровська 26 та 34 років, заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, участі у не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2014 році старший з братів воював проти Збройних сил України на посаді водія-механіка у складі танкових батальйонів так званої Республіканської гвардії та 100-ї окремої мотострілкової бригади в районі м. Дебальцеве.

Його молодший брат, як водій-механік та командир танка батальйонів «Оплот» та «Дизель», брав участь у збройному опорі українським захисникам поблизу міст Дебальцеве, Іловайськ і Шахтарськ.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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