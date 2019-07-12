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    Суд в Італії сьогодні оголосить рішення у справі українця Марківа

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    <span>Віталій Марків в італійському суді</span> - Суд в Італії сьогодні оголосить рішення у справі українця Марківа
    Віталій Марків в італійському суді

    Марків вже виступив у суді із заключним словом

    Суд в Італії у п’ятницю, 12 липня, оголосить рішення у справі бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі.

    Як повідомив у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, оголошення рішення суду очікується о 14.00.

    За його словами, Марків вже виступив із заключним словом.

    «Віталій зробив заключне слово, звертаючись до суддів. «Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни... Вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю». Суд пішов у нарадчу кімнату», - написав Городецький.

    Нагадаємо, захист українського військового Віталія Марківа просив італійський суд прийняти виправдальний вирок.

    Марківу у січні цього року вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

    Раніше  міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу Марківа.

    Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. 

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