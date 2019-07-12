Суд в Італії сьогодні оголосить рішення у справі українця Марківа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Марків в італійському суді

Марків вже виступив у суді із заключним словом

Суд в Італії у п’ятницю, 12 липня, оголосить рішення у справі бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого у причетності до вбивства італійського фотокореспондента на Донбасі.

Як повідомив у Facebook голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, оголошення рішення суду очікується о 14.00.

За його словами, Марків вже виступив із заключним словом.

«Віталій зробив заключне слово, звертаючись до суддів. «Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни... Вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю». Суд пішов у нарадчу кімнату», - написав Городецький.

Нагадаємо, захист українського військового Віталія Марківа просив італійський суд прийняти виправдальний вирок.

Марківу у січні цього року вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.