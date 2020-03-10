Суд відмовив колишньому нардепу Розенблату в стягненні з держави 100 млн гривень компенсації моральної шкоди



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Моральну шкоду від своїх душевних переживань Борислав Розенблат оцінив у «скромні» 100 млн гривень

Борислав Розенблат звернувся до суду з позовом до НАБУ, Офісу генпрокурора і Держказначейства, в якому просив стягнути на його користь гроші через обшуки та оприлюднення відеоматеріалів із розшуковими діями у ЗМІ

Печерський районний суд Києва відмовив колишньому позафракційному депутатові Верховної Ради Бориславу Розенблату в задоволенні позову про стягнення з Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора і Державної казначейської служби 100 млн гривень як відшкодування моральної шкоди, заподіяної нібито незаконними діями органів досудового слідства і прокуратури. Про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що в липні 2019 року Розенблат звернувся в суд з позовом до НАБУ, Офісу генпрокурора і Держказначейства, в якому просив стягнути на його користь 100 млн гривень як відшкодування моральної шкоди через обшуки, а також оприлюднення відеоматеріалів з розшуковими діями в ЗМІ .

Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що 7 липня 2017 року відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань регламенту і організації роботи, на якому розглядалися внесені 21 червня 2017 року тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Розенблата.

В поданнях зазначалося, що досудовим розслідуванням встановлено, що Розенблат в період з 2 жовтня 2016 року по 19 червня 2017 року здійснив кримінальний злочин у сфері службової діяльності.

Згідно з позовом, під час засідання комітету транслювалися на всю країну в прямих ефірах телевізійних каналів нарізані фрагменти відеоматеріалів за участю позивача, отримані під час проведення оперативно-розшукових дій і негласних слідчих дій.

Також зазначені відеоматеріали були поширені в мережі Інтернет, зокрема, на сайті відеохостингової компанії YouTube.

Крім цього, в позові вказується, що на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро було розміщено низку аудіо- і відеоматеріалів, які були спрямовані на переконання суспільства у винності позивача.

Надалі опубліковані НАБУ повідомлення були поширені в ЗМІ, що ще більше призводило до переконання суспільства у винності позивача, що завдало непоправної шкоди як особисто позивачу так і його рідним і близьким.

Далі Розенблат зазначає, що рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 20 вересня 2018 року адміністративний позов до НАБУ і Генпрокуратурі про визнання дій протиправними було задоволено, і дії детективів було визнано протиправними.

На думку позивача, з моменту вчинення незаконних дій йому було завдано значної непоправної моральної шкоди, який полягав у душевних стражданнях, моральних переживаннях, порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження нормального суспільного життя та інших негативних явищах.

Моральну шкоду від своїх душевних переживань позивач оцінив у 100 млн гривень.

Відповідач в особі Генпрокуратури, в свою чергу, подала відзив на позов, в якому зазначила, що Розенблат не має права на відшкодування шкоди, беручи до уваги, зокрема, те, що оперативно-розшукові справи в його відношенні не заводилися і не велися, оперативно-розшукові заходи в його відношенні також не здійснювалися.

Таким чином, суд прийняв рішення залишити позов Розенблата про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового слідства і прокуратури, без задоволення.

Як повідомлялось, в жовтні 2018 року НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову (фракція «Народний фронт») обвинувальні акти, якими їх обвинувачують у хабарництві.

19 червня 2017 року співробітники НАБУ і САП затримали 3 помічників депутатів Верховної Ради, охоронця і 2 представників громадської організації за підозрою в отриманні хабара в розмірі 300 тис. доларів для передачі Розенблату і Полякову.

Через певний час помічник і охоронець Розенблата погодилися співпрацювати зі слідством.