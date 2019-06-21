Суд відмовив російським морякам у компенсації за «походи» до Сирії



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Російські моряки вимагають виплатити їм 30% від добових за походи, які були здійснені до Сирії в 2016-18 роках

Моряки Чорноморського флоту РФ вимагають виплати добових за відрядження

Північнокавказький окружний воєнний суд не задовольнив позов 27 моряків, які намагалися оскаржити рішення Севастопольського гарнізонного воєнного суду.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Суд першої інстанції відмовив морякам в виплаті добових за так звані відрядження до Сирії. Окружний військовий суд підтвердив, що моряки п’ять разів виконували спеціальні завдання в дальній оперативній зоні біля Сирії. Проте, ці походи на думку суду вищої інстанції не є відрядженням, а тому держава не повинна платити за них добові.

Позивачі, яких представляє адвокат Олександр Федорченко, мають намір шукати справедливості в Верховному і Конституційному судах РФ.

Моряки вимагають виплатити їм 30% від добових за походи, які були здійснені до Сирії в 2016-18 роках. Добові офіцера складають 62 долари, а сержантів і матросів – 43 долари. Проте, 70% із цієї суми вираховується на харчування.

Адвокат будує свої аргументи на основі того, що моряки виконували завдання в зоні військового конфлікту, який знаходиться поза межами дислокації частини їх постійного базування. Самі 27 моряків за походи до Сирії вже отримали посвідчення учасників бойових дій.